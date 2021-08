Aperte le iscrizioni per le vendemmie disegnate Vincomics

Cinque Terre - Val di Vara - Sono aperte le iscrizioni per un evento unico nel suo genere che si svolgerà alle Cinque Terre: le vendemmie disegnate Vincomics.

Un’esperienza che permettera` di vivere in prima persona il taglio dell’uva insieme ad artisti del fumetto all’insegna dell’eccezionale connubio tra vino e fumetto, di cui Vincomics e` portavoce.



La vendemmia e` da sempre la festa dell’uva per eccellenza, momento di unione della comunita` con il proprio territorio, occasione di ritrovo e celebrazione per famiglie ed amici. Sudore e disegni, grappoli e colori. Le Vendemmie disegnate vincomics sono una festa dei sensi. Durante il lavoro in vigna, i partecipanti saranno accompagnati da artisti del fumetto che realizzeranno illustrazioni personalizzate per ciascun partecipante.



La sera, presso il chiostro del Comune di Vernazza, si celebrera` la conclusione della memorabile giornata gustando piatti e vini del territorio con i compagni di avventura, i vignaioli e i disegnatori.



Le vendemmie disegnate avranno come ospite un nutrito gruppo di artisti di grande fama appartenenti al mondo disneyano: Fabio Celoni, Paolo De Lorenzi, Francesco D’Ippolito, Andrea Freccero, Mattia Surroz e Stefano Zanchi.



Ma le sorprese non finiscono.



La fatica e il colore della vendemmia 2021 saranno frutto di un’altra fantastica esperienza. I vendemmiatori potranno ricevere bottiglie di vino realizzate con l’uva da loro raccolta e personalizzate con le illustrazioni realizzate dagli artisti del fumetto in occasione dell’edizione Vincomics 2022.



La partecipazione alla vendemmia garantira` il diritto di prelazione per la cena del giorno della vendemmia stessa.



L’iniziativa si pone come spin-off di Vincomics - La Festa di Vino e Fumetto e gode del patrocinio di Regione Liguria, del Parco Nazionale - Area Marina Protetta delle CinqueTerre e del comune di Vernazza.



Vincomics e` un format esperienziale che ibrida il mondo del vino con quello del fumetto, valorizzando le eccellenze territoriali, promuovendo la sostenibilita` ambientale ed educando alla coscienza del gusto e del bello.



Le Vendemmie disegnate Vincomics sono un evento ideato e realizzato da Ballonwine insieme a Visit Vernazza.



Ballonwine sviluppa progetti innovativi che coniugano il mondo del vino e quello del fumetto. Il suo campo operativo spazia dai progetti culturali e di comunicazione alla definizione di formati esperienziali e di edutainment, dirigendosi ad un pubblico trasversale e transgenerazionale.



"Con Visit Vernazza ci rivolgiamo a buongustai del vino, appassionati di fumetto e illustrazione e, in generale, a persone curiose ed attente alla cultura ed alle eccellenze territoriali", concludono gli organizzatori.





INFORMAZIONI, PRENOTAZIONE E PREZZI:

mail: info@vincomics.com

www.vincomics.com