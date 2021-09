Anche la Confraternita di Levanto al Santuario di Oropa

Cinque Terre - Val di Vara - Una bellissima giornata in comunione e in presenza quella vissuta dalle confraternite del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e del Veneto che si sono ritrovate sabato 4 settembre al Santuario di Oropa per il pellegrinaggio dei sodalizi in occasione del V° Centenario dell'Incoronazione della Vergine Nera.

Per la Diocesi di La Spezia era presente la Confraternita di San Giacomo Apostolo di Levanto con una rappresentanza guidata dal confratello Padre Dario Scopesi dell'Oratorio di San Filippo Neri di Genova che ha concelebrato la Santa Messa solenne presieduta da S.E.R. Mons. Roberto Farinella, Vescovo di Biella. L'incontro è stato promosso dal Coordinamento Piemontese della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia che ha riunito ad Oropa 50 confraternite e circa 400 tra consorelle e confratelli.