Alpinismo lento lungo le antiche vie del sale

Cinque Terre - Val di Vara - Nello spirito della più bella collaborazione con l’amministrazione comunale di Riccò del Golfo ed il Parco Nazionale delle Cinque Terre proseguono le attività di alpinismo lento dell’associazione Mangia Trekking lungo le antiche “Vie del Sale” al confine tra la Val di Vara ed i paesi di Riomaggiore, Manarola, Corniglia , Vernazza e Monterosso. Gli antichi percorsi che una volta erano importanti per gli scambi commerciali e alimentari, che servivano anche come essenziali vie di collegamento tra i Borghi del mare e dell’entroterra. L’ultima uscita in ambiente, di un gruppo del Mangia Trekking, sviluppata anche per commemorare il 25 Aprile, è stata salutata alla partenza dal Sindaco di Riccò del Golfo, Loris Figoli. Successivamente i partecipanti dopo aver attraversato i borghi di Valdipino e Falabiana, sono giunti al Santuario di San Gottardo. Ad attenderli vi era il vicesindaco Valter Barilari che ha brevemente raccontato la storia del luogo ed i lavori di manutenzione a cui la solitaria ed antichissima chiesa sarà sottoposta. Dopo la sosta, il cammino è ripreso verso i sentieri delle Cinque Terre, lungo percorsi che hanno condotto a visitare due siti caratteristici dei territori, la Capanna di Giò e la Baita Pegoraro. Sul calar della sera il gruppo dell’alpinismo lento, è giunto alla sorgente del torrente Riccò e attraverso i borghi di Casella e Serenella ha concluso la giornata. Esperienze ed avventure per contribuire a tenere viva la memoria storica e promuovere il turismo lento, nato da una sana e lunga pratica di valorizzazione dei territori.