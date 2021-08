Affidato ai Cappuccini il Santuario di Soviore

Cinque Terre - Val di Vara - Ogni anno nella diocesi della Spezia - Sarzana - Brugnato il Ferragosto, solennità cristiana dell’Assunzione di Maria, è sempre giorno di importanti celebrazioni liturgiche. La devozione alla Vergine Assunta è infatti molto antica in tutto il territorio diocesano, provenendo quasi certamente dall’antica città di Luni. Alla Vergine Assunta sono infatti dedicate l’antica cattedrale di Sarzana, concattedrale dell’attuale diocesi, la chiesa abbaziale della Spezia e numerose chiese parrocchiali. Ma il 15 agosto è anche la ricorrenza della festa di Nostra Signora di Soviore, venerata nel santuario omonimo che si trova nel territorio delle Cinque Terre e che negli anni Ottanta del secolo scorso venne proclamata patrona principale della diocesi. Da quest’anno il santuario è officiato dai frati Cappuccini, presenti da oltre cinque secoli nel comune di Monterosso. Domenica prossima, come da tradizione, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti salirà a Soviore, celebrandovi la Messa solenne delle 11.

Alcune letture, come ogni anno, saranno proclamate in lingue diverse dall’italiano, a beneficio dei numerosi turisti presenti nella zona. Il programma delle celebrazioni prevede, per sabato prossimo, vigilia della festa, due Messe alle 11 e alle 16.30. Questa seconda Messa sarà celebrata dopo l’arrivo e relativa accoglienza dei pellegrini del borgo di Monterosso, che in quel giorno, per tradizione plurisecolare, salgono a piedi al santuario. Domenica prossima le Messe saranno alle 7, 8, 9.30, 17 e 18.30. Alle 11, come detto, Messa solenne del vescovo. Alle 16 recita del Rosario e vespri cantati. Saranno in funzione per tutta la giornata servizi di accoglienza per i pellegrini.