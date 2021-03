Acqua potabile anche per il cimitero di Monterosso e i serbatoi Cabana e Stallo

Cinque Terre - Val di Vara - Al via i lavori di allacciamento alla rete di acqua potabile del cimitero comunale. L’intervento rientra nel Piano degli Interventi dell’Ato Idrico Est della Provincia della Spezia e sono stati inseriti grazie alle forti sollecitazioni pervenute dall’Amministrazione comunale di Monterosso guidata da Emanuele Moggia.

I lavori sono eseguiti dal gestore Acam Acque e saranno ultimati intorno alla prima settimana di maggio. “L’intervento assume una valenza strategica non solo per l’allaccio del cimitero comunale che non era ancora servito dall’acqua potabile - spiega il primo cittadino e prosegue - ma anche e soprattutto perché con il nuovo intervento sarà garantito un secondo approvvigionamento per il centro storico che sarà quindi servito oltre che dal serbatoio dello ‘Stallo’ anche da quello della ‘Cabana’”.