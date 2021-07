Accordo tra Salt e sindacati: a Ceparana una struttura provvisoria per almeno un lavoratore

Cinque Terre - Val di Vara - I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Sla di Salt comunicano che nei giorni scorsi è stato firmato un accordo tra le parti in riferimento all'istituzione del presidio presso le rampe in A12 di Ceparana - Albiano Magra (leggi qui).

La società Salt a fronte delle rimostranze sindacali e su indicazione del commissario straordinario si impegna a progettare e realizzare una struttura, seppur provvisoria e temporanea, comunque idonea ad ospitare almeno un lavoratore a presidio della nuova stazione autostradale.



La società si impegna, sempre su indicazione del commissario straordinario, l'ingegner Soccodato, a velocizzare gli iter burocratici atti alla realizzazione di quanto stabilito

Nelle more di insediamento del presidio condiviso e concordato da tutte le parti sono state attuate iniziative straordinarie per la gestione del servizio.