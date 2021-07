A Levanto iniziate le celebrazioni in onore di San Giacomo

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica scorsa il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha aperto a Levanto la “porta santa” della chiesa-oratorio di San Giacomo, cerimonia che ha dato il via alle celebrazione per l’anno speciale dedicato all’apostolo. Numerose sono le iniziative previste a Levanto, città che ha in San Giacomo il proprio patrono e che vede nella chiesa a lui dedicata la sede dell’antica locale confraternita.

Domenica prossima, in tale chiesa, saranno presentati i restauri realizzati di recente. Il sabato successivo, vigilia della festa di San Giacomo, ci sarà inoltre un pellegrinaggio a piedi. L’apertura della “porta santa” consente ai fedeli che visitino la chiesa di lucrare l’indulgenza a particolari condizioni, per tutto l’anno. L’inaugurazione è avvenuta domenica 4 luglio, memoria liturgica del beato Pier Giorgio Frassati, patrono delle confraternite di tutta Italia.