A Follo lavori di potenziamento alla rete elettrica

Cinque Terre - Val di Vara - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che, domani, mercoledì 24 marzo, effettuerà un fuori servizio programmato di una porzione di rete a Media Tensione nel comune di Follo. L’operazione rientra nell'ambito del programma di potenziamento delle linee elettriche attraverso lavori di manutenzione e all’adeguamento tecnologico delle apparecchiature installate in cabina di trasformazione. Tali attività, oltre a migliorare la qualità del servizio, sono anche necessarie per prevenire eventuali guasti.



L’interruzione del servizio elettrico interesserà, dalle 9:00 alle 15:00, le seguenti zone: via Moro da 132 a 140, da 146 a 148, da 154 a 160, da 166 a 172, 176, 180, da 188 a 202, 206, da 131 a 137, da 141 a 153, 163, 169, da 173 a 179, 183, da 187 a 193, 199, 203, 207, da 211 a 219, sn, sn2, da 78 a 86, da 90 a 102, da 108 a 126, da 79 a 87, da 93 a 103, da 107 a 115, 121, da 125 a 129, 155, 161, sn; via Roma p battolla da 2 a 22, da 26 a 32, 36, da 36f a 38, da 38b a 64a, da 70 a 70a, 82, da 1 a 17, da 17b a 23, da 23b a 25, da 25b a 37, sn, ip, cant, sn1, sn3; via Torenco p batto da 66 a 74, da 74b a 78a, da 9 a 11, da 39 a 45, 49, 53, 57, sn, sn1; via S. Lorenzo da 4 a 66, da 1 a 13, da 17 a 41, sn, sn4, ip, cant, sn2, sn3, sn5; via Pozzacchera da 4a a 6, da 1 a 5, da 5b a 11, da 13c a 21, sn, ip, cant; pza Turati da 2 a 4, 8, 12, 16, da 1a a 3, da 7 a 7a, da 11 a 11a, 17; via De Gasperi pbat da 4 a 8, da 1 a 23a, 23c, da 27 a 29, sn, ip; via 25 aprile da 2 a 4, da 1 a 7, sn, sn4, ghiii, sn1, sn2, sn5.







Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.



Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.



Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.