A Beverino nuovo servizio per la prenotazione del ritiro ingombranti a domicilio

Cinque Terre - Val di Vara - Dal mese di agosto i cittadini del Comune di Beverino disporranno di un ulteriore servizio, oltre al consueto utilizzo del Centro di Raccolta di Riccò del Golfo, per poter smaltire i loro rifiuti ingombranti: la prenotazione del ritiro ingombranti a domicilio. Il servizio verrà svolto dai nostri operatori 1 volta al mese e potrà essere utilizzato dagli utenti che ne faranno richiesta, per un massimo di n. 3 pezzi a prenotazione, contattando il Customer Care di Acam Ambiente al numero verde 800-487711 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18; il sabato dalle 8 alle 13.

Si precisa che qualora il cittadino intenda avvalersi del ritiro gratuito dei rifiuti presso la sua abitazione dovrà esporre il materiale solamente dopo aver concordato con gli operatori di Acam Ambiente la data del ritiroe solo la sera prima del giorno pattuito, questo per limitare al massimo il disagio che si potrebbe arrecare al transito e per la salvaguardia del decoro urbano. Per quanto riguarda il ritiro limitato ai 3 pezzi a prenotazione si precisa che questa modalità è stata adottata per poter garantire il servizio a tutti i cittadini che ne fanno richiesta, che altrimenti prevedrebbe un numero bassissimo di prese a causa della elevata quantità di materiali di alcuni conferimenti.