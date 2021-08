"Rifiuti esposti nelle vie principali creano un danno di immagine"

Cinque Terre - Val di Vara - "Vedere le strade principali del paese con i rifiuti esposti alle 18, rappresenta un gravissimo danno di immagine per tutta la destinazione turistica, non difficile da comprendere". Così l'amministrazione comunale di Riomaggiore dopo l'avvistamento del posizionamenti dei rifiuti all'esterno di alcuni locali tra le vie principali.



Il Comune ha fatto appello, dai social, a rispettare le regole: " E' severamente vietato esporre i rifiuti in strada per la raccolta pomeridiana dedicata alle attività commerciali. Questo servizio è stato creato proprio per evitare l’esposizione dei rifiuti prima delle 24. Gli operatori sono tenuti a ritirare il rifiuto (debitamente differenziato) esclusivamente all’interno dei locali".

"Nonostante tutti i servizi attivati in questi anni, dobbiamo constatare, con grande rammarico, che continuano alcuni comportamenti lesivi dell’immagine del territorio - prosegue il Comune che conclude -. Siamo sempre a disposizione per comprendere e soddisfare le esigenze di tutti, ma pretendiamo il rispetto delle poche regole necessarie per garantire il buon vivere comune".