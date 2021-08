"No zecche a Bonassola", è scontro tra sindaco e capogruppo

Cinque Terre - Val di Vara - Tornano a scontrarsi a Bonassola il sindaco Giorgio Bernardin e il capogruppo della Lega in consiglio provinciale Alessandro Rosson. Tutto parte da un post dell'avvocato esponente salviniano: “Pronto l’intervento delle forze dell’ordine, a tutela della nostra bellissima spiaggia, dei cittadini di Bonassola e dei nostri ospiti villeggianti. No bivacchi, no tende, no zecche. Solo qualità e legalità”, ha scritto, corredando quanto digitato da una foto in cui si scorge un militare dei carabinieri impegnato in controlli tra i bagnanti. Un post rilanciato dal sindaco, sulla pagina del Comune di Bonassola, per criticarne i contenuti. “Gent. Sig Rosson, come è solito fare si appropria di interventi voluti dall'amministrazione comunale, non mi risulta di sue azioni in questo senso. Come ho avuto modo di ribadirle in più occasioni, non si intrometta in atti che riguardano l'amministrazione del nostro borgo. Aggiungo che mi discosto totalmente dal suo modo di definire esseri umani zecche o altre espressioni equipollenti. Come ho consigliato più volte, prima di parlare di Bonassola, rifletta. Sa anche che sono sempre a disposizione per incontri chiarificatori”, scrive il primo cittadino. Che chiarisce i contorni dei fatti oggetto dello scambio: “Stamattina – spiega a CdS – c'era un po' di assembramento nelle spiagge libere. I vigili sono andati a controllare e hanno trovato persone troppo vicine, così hanno chiamato i carabinieri, arrivati nel giro di dieci minuti. Hanno fatto un sopralluogo, intervenendo in ottica anti assembramento, facendo insomma quando necessario per combattere la pandemia. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, intervenendo con i vigili e allertando l'Arma. Mentre in settimana c'è stato l'intervento della Finanza che ha sequestrato merca venduta abusivamente in spiaggia. Ad ogni modo, definire zecche degli esseri umani è inaccettabile, non so in base a cosa Rosson definisca la qualità delle persone. Noi qui viviamo di turismo e le persone hanno diritto di frequentare le spiagge”.

“Io ho sicuramente titolo di interessarmi del mio borgo quanto e forse (per anzianità di residenza) più del signor Bernardin” e “sono un cittadino residente da quando sono nato (lei solo da pochi anni) e anche un consigliere provinciale che ama molto il suo paese”, ha osservato Rosson nell'ambito del dibattito social, definendo l'intervento del primo cittadino “un post polemico e aggressivo (senza motivo)”, invitandolo “ad agire sempre più in maniera decisa contro ogni forma di illegalità (spaccio, evasione Imu di falsi residenti, ordine pubblico etc)”.