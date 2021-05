“Levante multiservizi srl”, Ferrari e Mazzantini entrano nel Cda in rappresentanza del Comune

Cinque Terre - Val di Vara - Sono Paola Ferrari e Massimiliano Mazzantini i due nuovi membri nominati dal sindaco Luca Del Bello in rappresentanza del Comune di Levanto nel Consiglio di amministrazione della “Levante multiservizi srl”, la società partecipata al 60% dall’ente pubblico e al 40% da un socio privato (la “Gest-Lev srl”). Per entrambi, i cui nomi sono stati scelti tra i sette candidati che avevano partecipato ad una selezione pubblica, la nomina rappresenta un ritorno al ruolo di amministratori nell’azienda che gestisce arenili, stabilimenti balneari, le aree nautiche di Vallesanta e della Pietra e i parcheggi a pagamento sul territorio comunale.



Mazzantini, pensionato, un passato professionale come funzionario del Comune dove ha chiuso la carriera da capo del settore “Ragioneria e Finanze”, dal 1988 al 2010 è stato infatti direttore generale prima dell’Azienda municipalizzata e poi dell’Azienda speciale nella quale la municipalizzata era stata trasformata, e che, a sua volta, con l’ingresso di soci privati a dicembre 2011 ha poi assunto la forma societaria attuale. Anche Paola Ferrari, impiegata addetta alle vendite e alla progettazione di arredamenti d’interni presso una ditta locale, ha avuto esperienze amministrative nella cittadina rivierasca: da luglio 2015 a luglio 2017 nello stesso Consiglio della “Multiservizi”, e successivamente come consigliere comunale fino a settembre 2020. La prossima settimana il nuovo Consiglio si riunirà per eleggere il presidente e l’amministratore delegato.