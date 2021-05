“Andar per erbe” giornata di erboristeria tradizionale a Riccò del Golfo di Spezia

Cinque Terre - Val di Vara - Riprendono gli appuntamenti all’aperto della Biblioteca Civica di Riccò del Golfo di Spezia, sospesi a causa dell’emergenza covid . Sabato 5 giugno alle ore 10.00 si svolgerà “Andar per erbe” passeggiata erboristica condotta dalla naturopata Daniela Senese in collaborazione con ARTEmisia Servizi Culturali che gestisce la biblioteca civica. Daniela Senese, partendo dall’analisi di alcuni libri sul territorio, condurrà i partecipanti lungo il bellissimo sentiero immerso nel bosco di Caresana nel riconoscimento e nella raccolta di erbe tipiche del territorio della Val di Vara quali la melissa, la piantaggine, il sambuco, l’edera, la romice. Il pomeriggio sarà dedicato alla elaborazione delle erbe raccolte e alla preparazione di tinture madri ed oleoliti per usi familiari. Sarà un’occasione per conoscere da vicino il territorio incontaminato della bassa Val di Vara e imparare ad agire in armonia con i ritmi della natura.

L’appuntamento è alle 10.00 davanti alla Biblioteca Civica di Riccò del Golfo, via aurelia.

La prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: segreteria@artemisiacoop.it; 3938868106