“Aldo”, il medico che sapeva sempre sorridere

Cinque Terre - Val di Vara - Era davvero commosso don Mario Perinetti nel presiedere martedì scorso i funerali di Aldo Dal Torrione, il “medico della Val di Vara”. “Aldo”, come tutti lo chiamavano oltre che “mégo”, in dialetto, aveva ottantanove anni. Cessata per motivi di età la funzione di medico di famiglia a Borghetto Vara e Carrodano, si era dedicato, proprio a fianco di don Mario, alla casa di riposo del “Sacro Cuore” di Brugnato. Lo ricorderanno in tanti per l’umanità, per la “sapienza” professionale e per il sorriso: era sempre sorridente, un aspetto che aiutava non poco i suoi pazienti. I funerali si sono svolti nello spiazzo antistante l’antica abbazia dell’Accola. Oltre a don Mario, che ha celebrato, ha parlato il sindaco Claudio Del Vigo. Ai familiari le nostre condoglianze.