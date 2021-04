"A Brugnato l'automedica non è mai rimasta scoperta"

Cinque Terre - Val di Vara - “'Da quando è a Brugnato l'automedica non è mai mancata, è qui in sede da noi e le forniamo anche l'autista”. Il presidente della Croce Azzurra Marco Francesco Galletti risponde così a quanto affermato da Arturo Fortunati (QUI), e precisa: “Automedica e guardia medica sono due cose differenti e qui la prima non è mai stata scoperta mentre la notte scorsa è mancata la seconda. Stiamo parlando – conclude Galletti – di un servizio di fondamentale importanza per la Val di Vara e la Riviera che, anche in questo anno di emergenza, ha continuato a svolgere la sua funzione per il territorio e i cittadini”.