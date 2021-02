La palestra è centro vaccini, il Volley Colombiera si sposta alla Spezia

Sarzana - Val di Magra - Sabato 20 febbraio a quasi un anno di distanza inizia il campionato di pallavolo maschile di serie C che vede ai nastri di partenza il Volley Colombiera Sarzana Project. Con a disposizione poco tempo per prepararsi in modo adeguato e in questi ultimi giorni senza palestra dopo un'improvvisa ordinanza nella quale il Comune di Ameglia che ha destinato la palestra scolastica a centro di vaccinazione contro il Covid 19.

Si gioca al Palamariotti di La Spezia contro il Volley Colombo Genova alle 21. Tante le conferme cominciando da mister Claudio Carli primo allenatore coadiuvato da Emilio Carli.



La rosa

Gianluca Donati

Matteo Marescotti

Matteo Aldovardi

Andrea Carli

Mattia Podestà

Andrea Cargiolli

Badr Faouzi

Stefano Pellegrini

Davide Polisi



I tre nuovi arrivi :

Renato Kasa, proveniente dal Pescia Volley e nazionale albanese

Luca Ferraro

Gaetano Sinagra

Redazione

19/02/2021 09:37:34