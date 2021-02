"Partigiani in cima ai monti, tedeschi alla pianura", nuovo libro di Elio Gentili

Sarzana - Val di Magra - Edito dal "Centro Culturale Apuano" di Massa, è uscito in questi giorni il volume di Elio Gentili: "Partigiani in cima ai monti, tedeschi alla pianura - La Val di Luni nella guerra civile (1944-45)". L'autore ricostruisce, attraverso documenti spesso inediti, la guerra fratricida che si combatté alle spalle della Linea Gotica nel territorio collinare tra Luni e Sarzana, mettendo in luce l'attività della formazione partigiana "Raffaele Pinna", costituita nel luglio 1944 dal Maggiore dei carabinieri Francesco Marra, praticamente ignorata dalla storiografia locale.

E' stata la fortuita scoperta di documenti custoditi nel fondo librario donato dagli eredi del prof. Dante Cicinato alla Biblioteca “Niccolò V" di Sarzana, che ha permesso di ricostruire la storia della “Pinna”. Il Cicinato, nome di battaglia “Bruno”, rappresentante della Democrazia Cristiana all'interno del Sottocomitato di Liberazione di Sarzana, fu uno stretto collaboratore del maggiore Marra, incaricato di mantenere i contatti col C.L.N. della Spezia, e si trovò spesso in conflitto coi vertici della Brigata "U. Muccini" della quale non approvava certi metodi di lotta. Attraverso un ingegnoso sistema da lui escogitato, “Bruno” riusciva a far giungere alla Spezia lettere e comunicati eludendo i posti di blocco tedeschi. Una parte di quei messaggi non la poté spedire a causa del rastrellamento nazifascista del 29.11. '44, ed è rimasta nascosta, confusa in uno scatolone di corrispondenza per oltre 75 anni.



Redazione

26/02/2021 20:25:07