Santo Stefano, lettera a Palazzo civico: "Approvare regolamento su manutenzione aree verdi"

Sarzana - Val di Magra - I presidenti delle Consulte del paese capoluogo e di Belaso, a Santo Stefano Magra, hanno inviato al sindaco, alla giunta e ai capigruppo consiliari una lettera con la richiesta di approvare un regolamento comunale sulla manutenzione delle aree verdi pubbliche e private. "Considerato che negli ultimi anni, sul nostro territorio - scrivono i presidenti Gabriella Giampietri (Santo Stefano) e Paolo Pisano (Belaso) -, abbiamo dovuto affrontare numerose emergenze causate dal dissesto idrogeologico e abbiamo dovuto affrontare situazioni di crisi, simili a quella di Via Canova (foto, ndr), dove, a causa delle forti piogge, terra e piante sono collassate, spazzando via la carreggiata e causando seri problemi ad alcune famiglie e riconosciuta l’esigenza di proteggere gli alberi nelle zone collinari che contribuiscono al consolidamento di terreni franosi, le due Consulte propongono ai Consiglieri anche alcuni temi che il regolamento dovrebbe contenere, come: la salvaguardia di alberi secolari o di particolare pregio naturalistico, regolamentare alcuni abbattimenti che possono essere eseguiti solo con valide motivazioni, l’obbligo dei privati e del pubblico di programmare la pulizia dei confini per garantire il decoro delle proprietà, norme d’intervento di edilizia privata in conflitto con alberi pubblici e regole a tutela delle nidificazioni dell’avifauna per impedire tagli o abbattimenti nei periodi in cui avviene la riproduzione dei volatili. Confidiamo che tutto il Consiglio comunale consideri la nostra lettera come uno strumento che gli indichi il punto di partenza per un serio confronto costruttivo a tutela del nostro territorio e della natura che ci circonda".

Redazione

10/03/2021 15:49:17