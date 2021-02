Riqualificazione Borgo Marinella: ecco la scheda del programma

Sarzana - Val di Magra - Il percorso partecipativo che coinvolge la popolazione e i soggetti interessati nel progetto che vede coinvolto il Comune di Sarzana e Regione Liguria nella partecipazione al bando del ministero delle Infrastrutture ‘Programmi Innovativi per la Qualità dell’Abitare’ con un progetto da 15 milioni di euro per il rilancio del centro storico di Marinella va avanti.

Sono pubblicati nella sezione dedicata- Servizi al cittadino - Bando Riqualificazione Marinella sulla home page del sito istituzionale dell'ente la scheda descrittiva del Programma di Rigenerazione del Borgo di Marinella di Sarzana e il modulo per la manifestazione di interesse a collaborare con il Comune ed impegnarsi a realizzare, in base alle specifiche competenze tecniche e capacità dichiarate, specifiche progettualità, aderendo così al progetto. Continua quindi il percorso partecipativo attivato anche mediante gli incontri con la cittadinanza dedicati al progetto nell'ottica di ampliare il più

possibile il coinvolgimento e la concreta partecipazione a tale progettualità.

Redazione

19/02/2021 09:14:27