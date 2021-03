'Figurine' arriva in semifinale nel bando In-Box Verde

Lunigiana - Sul finire del 2019, quando ancora si poteva fare teatro, Officine T.O.K. presentava la storia di Luna attraverso lo spettacolo Figurine. Grazie all’interpretazione di Elisabetta Dini e al lavoro multimediale di Ines Cattabriga, venivamo a conoscere i sogni di una giovane alle prese con la crescita, lontana dalle aspettative di un mondo diverso dal suo, in cui tutto è avvolto da una sorta di incomunicabilità generazionale.

Figurine ha messo in gioco anche un sapiente uso di effetti multimediali: personaggi che sono nati artigianalmente e poi sono stati digitalizzati e animati, acquisendo una voce data in prestito da attori reali.

Ferme durante la pandemia, le compagnie teatrali hanno continuato a volare con la fantasia e la loro voglia di esprimersi non ha mai smesso di scalpitare per tornare a raccontare storie davanti ad un pubblico.

Capita così che In-Box Verde, progetto ideato da Straligut Teatro dedicato al teatro per le nuove generazioni abbia aperto un bando per permettere agli artisti emergenti di continuare, appena possibile, il loro mestiere, offrendo la possibilità di esibirsi replicando il loro spettacolo in diverse città d’Italia. Officine T.O.K. partecipa con “Figurine” e riesce ad arrivare in semifinale. “Un risultato ambizioso - ammette Elisabetta Dini -, di cui andiamo molto felici! La nostra speranza è che si possa presto tornare a fare teatro in presenza del pubblico, sarebbe la nostra luce in fondo al tunnel, perché la pandemia ha cambiato la vita a tutti, compresa la nostra“.

Un altro passo avanti per Officine T.O.K., realtà fivizzanese che è reduce dall’esperienza della serie teatrale in streaming “I- Stanze” ed è anche in attesa di conoscere l’esito del Vittoria Peace FIlm Fest in cui il documentario realizzato in collaborazione con la scuola elementare di Monzone “Ci salvarono gli alberi” è arrivato in finale. Un inizio anno all’insegna della speranza in cui, in attesa della primavera, iniziano a fiorire anche i primi riconoscimenti.

