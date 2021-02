Tragedia in Lunigiana, diciottenne muore durante un'escursione

Lunigiana - Un 18enne, Marinel Senka, di Pontremoli, ha perso la vita cadendo durante un’escursione sul monte Marmagna, nell’appennino tosco-emiliano. L’allarme era scattato intorno alle 14 di ieri dopo che il giovane, insieme ad altri ragazzi, salendo verso la vetta dal versante Logarghena, aveva perso l’equilibrio ed era caduto a valle.



Sul posto si sono recate le squadre del soccorso alpino dell’Emilia Romagna, di Carrara e della Lunigiana. L’elicottero Pegaso 3 ha sorvolato sulla zona per circa un’ora per individuare il ragazzo ma alla fine, una volta ritrovato, non c’è stato nulla da fare. Il recupero del corpo sarà effettuato in mattinata.

Si tratta del terzo morto in montagna in due settimane. L’11 febbraio, nel solito punto, aveva perso la vita un uomo di 61 anni. Una settimana fa, invece, sul Monte Tambura, un escursionista 45enne è precipitato davanti al nipote.

Redazione

28/02/2021 10:58:50