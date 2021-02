Ultim'ora, anche la Liguria verso il ritorno in zona arancione

Liguria - Attendiamoci nuovi imminenti cambi di colore per diverse Regioni italiane. Secondo quella che è la bozza del report settimanale di monitoraggio condiviso da Iss e Ministero della Salute, l'Umbria, alle prese in questi giorni con la variante inglese, sfiora la zona rossa avendo una classificazione complessiva di rischio alta e un Rt a 1,2, ma potrebbe restare in arancione: bisognerà attendere la decisione del ministro Speranza. Si attendono conferme ufficiali ma si va verso il passaggio da giallo ad arancione di Abruzzo (Rt 1,22 e rischio moderato ad alto rischio di progressione), Liguria (Rt 1,08, rischio moderato), Toscana (Rt 1,1, rischio moderato ad alto rischio di progressione) e la Provincia di Trento (Rt 1,2, rischio moderato ad alto rischio di progressione). Quanto alla Provincia di Bolzano, con un Rt di 1,25 e un rischio alto sarebbe da fascia rossa, ma già autonomamente da una settimana ha predisposto il lockdown. In bilico anche la Basilicata, con un Rt sopra l'1 (1,2), che però ha il suo valore minimo nell'intervallo di confidenza a 0,98, il che dovrebbe garantirle ancora la permanenza in giallo. Mentre è probabile la "promozione" da arancione a giallo della Sicilia, che ha un Rt in discesa a 0,66 (era 0,73) e una classificazione complessiva del rischio bassa.

Redazione

12/02/2021 16:27:46