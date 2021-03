Due vittime al San Bartolomeo, crescono i ricoverati

Liguria - Aumentano ancora i positivi al Covid 19 in Liguria. Dopo i 368 di ieri infatti il dato odierno raggiunge quota 414, individuati a fronte di 4.350 tamponi molecolari e altri 2.920 antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio i nuovi casi sono così distribuiti: 95 Imperia, 67 Savona, 198 Genova, 54 La Spezia.

Nel bollettino odieno sono sette le nuove vittime registrate fra il 2 e il 3 marzo, fra queste anche due donne di 93 e 69 anni decedute al San Bartolomeo di Sarzana che portano a 395 il numero di vittime della nostra provincia da inizio pandemia (3.666 in Liguria). Rispetto a ieri sono invece 11 i nuovi ricoverati che portano a 590 il dato ligure (55 le terapie intensive), sei si registrano nei nostri due ospedali dove in totale sono ricoverate 74 persone (cinque in terapia intensiva).

Per quanto riguarda il numero dei positivi si arriva a 6.225 in Liguria (841 in Asl5) mentre i guariti sono 272 per un totale di 69.515 da inizio pandemia. I liguri in sorveglianza attiva infine sono 6.764 dei quali 1.185 nello Spezzino.

REDAZIONE

04/03/2021 17:55:20