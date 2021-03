Liguria in arancione da lunedì, tutte le regole

Liguria - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che decreta i nuovi colori delle regioni italiane. Scatta la zona rossa per Lombardia, Piemonte, provincia autonoma Trento, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia Veneto e Marche, che si aggiungono a Campania e Molise. Verifiche in corso sulla Basilicata. Sardegna in zona bianca e tutte le altre regioni sono in zona arancione. Diventa arancio quindi anche la Liguria, salutando il giallo. Dalla mezzanotte di lunedì 15 marzo, in particolare; in altre parole, lunedì 15 marzo sarà già interamente arancione, domenica 14 saremo invece ancora zona gialla. E le zone gialle sono eliminate, come detta l'apposito Decreto legge, fino al 6 aprile. Cosa comporta la zona arancione, così come ricordato anche dalla Regione Liguria:



- 'coprifuoco' dalle 22.00 alle 5.00



- spostamenti consentiti all'interno del proprio comune. E' altresì consentito, ai residenti nei comuni sotto i 5mila abitanti, spostarsi in un raggio di 30 km senza tuttavia poter andare nei capoluoghi di provincia. Consentite visite a una sola abitazione privata, una volta al giorno, nel territorio comunale (per un massimo di due persone alla volta accompagnate da figli minori di 14 anni o disabili/non autosufficienti conviventi)



- chiusi bar e ristoranti; consentito l'asporto fino alle 18 per bar ed esercizi senza cucina, fino alle 22 per i ristoranti; consegne a domicilio senza restrizioni.



- chiusi centri commerciali nei prefestivi e nei festivi (tranne per negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole all'interno dei centri commerciali stessi)



- aperti negozi e centri commerciali nei feriali



- scuole: in presenza materne, elementari e medie. Didattica a distanza 100% per le superiori.



