"Dati confortanti ma eventuale zona gialla non prima della fine della prossima settimana"

Liguria - “Stiamo ancora esaminando l'rt e ci auguriamo tutti di essere in un quadrante di rischio non più medio ma basso, che comporterebbe la classificazione in zona gialla”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in attesa dei dati sull'rt che saranno ufficializzati domani. “Sapremo con maggiore certezza ma un'eventuale classificazione in giallo non avverrà comunque prima di venerdì prossimo – ha sottolineato – bisogna tenere in considerazione tutti i 21 parametri necessari ma l'rt sarebbe comunque intorno a 1. Ho comunque fatto presente al ministro Gelmini che sarebbe opportuno far entrare in vigore le ordinanze sulle fasce di rischio la domenica e non il sabato per non innescare le polemiche degli operatori che perderebbero un giorno di lavoro come avvenuto nell'ultima occasione”.



"I dati di oggi sono confortanti sul fronte della pressione ospedaliera e dell'incidenza del virus – ha proseguito Toti - con qualche preoccupazione per l'incidenza nell'area di Ventimiglia a causa della vicinanza con la Francia. Siamo comunque ben lontani dalle incidenze registrate durante i picchi pandemici. Sulla situazione a Ventimiglia ho parlato oggi in un lungo colloquio con il ministro Di Maio e con la task force ministeriale: ho chiesto se si pensa di svolgere controlli mirati sulle frontiere più esposte. Per il momento si tratta solo di una prima interlocuzione.

Redazione

18/02/2021 19:55:43