SPORTIELLO DICE NO A RICCI, LO SPEZIA SALE IN CATTEDRA

La Spezia - ATALANTA-SPEZIA 0-0



ATALANTA(3-4-1-2)

Sportiello; Toloi, Djimsiti, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic; Muriel. A disp. Rossi, Gollini, Lammers, Caldara, Romero, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Ruggeri, Ghislandi, Miranchuk, Zapata. All. Gianpiero Gasperini



SPEZIA (4-3-3)

Zoet; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. A disp. Rafael, Acampora, Galabinov, Farias, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Estevez, Pobega, Agudelo, Piccoli. All. Vincenzo Italiano



Arbitri: Marini di Roma

Assistenti: Rocca - Perrotti

IV° Uomo: La Penna

Var: Nasca; Avar: Tegoni

Ammoniti: Toloi, De Roon



PRE-PARTITA

20.05 - Al Gewiss Stadium gara proibitiva per le maglie bianche: all'andata fu uno 0-0 di cuore e sostanza. Un palo per parte, difese che fecero meglio degli attacchi e per i bianchi un pomeriggio di cui essere orgogliosi. Ora siamo nel pieno di una stagione in cui i bergamaschi ne hanno sbagliate poche: sullo sfondo la prestigiosa gara di Madrid. Gasperini con il testato 3-4-1-2: fuori Romero e Pessina, risparmiati per la gara di Champions League. Nell'undici di partenza c'è Ilicic, terminale offensivo con Muriel. Anche Pasalic dal 1' minuto, Sportiello vince il ballottaggio con Gollini, per la porta: Gasperini fa scelte tecniche anche a guardia della rete e fa solo cambi fisiologici. Così Umberto Marino, ex diggì aquilotto ed oggi punto di forza della società di Percassi: "Lo Spezia? Stanno facendo un ottimo calcio, dobbiamo essere concentrati e pensare a questa partita. Lo Spezia sta facendo una grande stagione, meriterebbe anche qualche punto in più. Possono raggiungere l'obiettivo continuando così".



20.15 - Italiano fedele al 4-3-3, con la formazione che era nelle previsioni e una difesa molto diversa dall'ultima volta: Vignali e Marchizza sugli esterni bassi, con la coppia di centrali Ismajli-Erlic, mentre a centrocampo fiducia rinnovata a Leo Sena che divide i compiti con Matteo Ricci e Maggiore. Davanti il sempre presente Gyasi, 26 su 26, e Daniele Verde ai lati di M'bala Nzola. Così Giulio Maggiore, capitano aquilotto, nel pre-match: "Veniamo a Bergamo consapevoli che è una partita dura, al di là della Champions: l'abbiamo preparata nel miglior modo possibile, speriamo di fare una gran partita e di avere lo stesso atteggiamento dell'andata. Farà la differenza essere aggressivi come loro. Sappiamo che stiamo facendo un buon campionato, con alti e bassi, ma sappiamo che sarà dura fino alla fine e dovremo essere sempre al 100%". A Bergamo 11°, cielo nuvoloso.



PRIMO TEMPO

A casa di un club modello, che sta iniziando a cambiare vestito, indossando abiti nobili, senza però cambiare la mentalità che ha portato fino a qui: perché la storia dell'Atalanta non nasce soltanto con il duo Percassi-Gasperini ma è la somma di una serie di fattori che partono da lontano, dai tempi in cui la bergamasca era una squadra operaia, orgogliosamente di provincia dove si può crescere se si hanno idee, struttura e continuità gestionale. Subito buoni ritmi, si fronteggiano due squadre che amano il giropalla e l'offensiva corale con una immediata e netta impressione: non sarà possibile annoiarsi. Di Marchizza da una parte ed Ilicic le prime giocate personali mentre al 4' Muriel calcia una punizione morbida che Pasalic spizza senza trovare compagni di squadra per la finalizzazione. L'Atalanta fa possesso, imponendo il proprio gioco, lo Spezia risponde con dedizione, portando alto il pressing per non farsi schiacciare e ripartendo velocemente come al minuto 8 quando Toloi usa le maniere forti per fermare il lanciatissimo Gyasi: un tocco per sbilanciarlo vale il primo cartellino giallo del match. Ma l'italo-ghanese è una vera spina nel fianco nella difesa bergamasca: attacca gli spazi con la stessa voglia con cui punta l'avversario ma non molla mai nemmeno quando c'è da accorciare, arpionare una palla e far partire il contropiede.



Ingenuità di Zoet, Erlic salva tutto su Ilicic. Ma è uno Spezia tatticamente quadrato e spezza il ritmo della Dea.

Ci proverà anche Ricci da fuori, con tiro deviato in corner mentre Maggiore, 23 anni oggi, prova a sbalordire tutti con un colpo di tacco che la difesa di casa intercetta. Zoet in uscita alta libera l'area da un pallone pernicioso mentre Palomino e Nzola è già un bello scontro. Al 17' ingenuità di Jeroen Zoet che deve uscire su una palla all'indietro ma quando deve calciare lontano sceglie la soluzione peggiora: la palla bassa e lenta torna sui piedi dell'Atalanta, l'ex portiere del Psv è fuori dai pali ed Ilicic ha la palla del vantaggio ma il suo sinistro a colpo sicuro non finisce in porta grazie allo streipotoso intervento di Erlic che di testa salva tutto. Ismajli se la vede con Muriel, cliente difficile che non va fatto partire alla sua maniera, mentre l'Atalanta sembra patire la tecnica di Leo Sena (De Roon lo placca, ammonito), uno che con personalità sa spostarsi e scaricare da una parte all'altra del terreno di gioco. Pressione bestiale quella di Maggiore che sradica una palla dai piedi di De Roon (non certo la prima, non sarà l'ultima: che partita!), attende Gyasi fluidificare per servirlo: Toloi ci mette il piede, evitando il peggio ma sulla catena sinistra lo Spezia funziona davvero molto bene. L'Atalanta rimane sotto ritmo, ma sa accendersi con le sue individualità: serve uno Spezia attentissimo in fase difensiva, fino all'ultimo secondo. Ma piacciono i ragazzi di Italiano, per come gestiscono il possesso, senza frenesia, spezzando il ritmo agli uomini di Gasperini: sì, è un'Atalanta che non trova gioco facile.



Finisce così che la prima occasione della gara è nitidamente aquilotta: al 31' Verde vede e premia l'imbucata di Ricci che entra in area e di prima intenzione scarica un destro che Sportiello devia in corner. Sulla destra finalmente lo Spezia crea qualcosa di importante dopo una mezzora in cui i bianchi avevano agito dalla parte opposta. Col passare dei minuti aumenta la consapevolezza di potere stare in campo all'altezza di un avversario così importante: osservando la forza con cui Maggiore fa partire certe ripartenze, si percepisce l'energia che può fare la differenza.

FABIO LUGARINI

12/03/2021 21:24:56