I Platek "thrilled" dopo il Milan: ora un mese chiave

La Spezia - La vera prova di maturità forse arriva proprio ora. Lo Spezia aveva raccolto tanti applausi e pochi punti contro Inter, Lazio, Roma e Juventus. Punti e pochi applausi contro il Napoli. Contro il Milan è stato bottino pieno. Un'ubriacatura di consenso elargito sia dagli esperti del calcio che dal sentimento nazionalpopolare (quantomeno quello antimilanista). Elargito anche dalla nuova proprietà americana: la famiglia Platek ha fatto sapere di essere thrilled, elettrizzata, dalla vittoria contro la capolista che inaugura la loro storia. E di fatto, chiude l'era Volpi che di questo apice rimane l'artefice.



Scontri diretti. Cancellare tutto tranne l'entusiasmo e dare la zampata alla lotta salvezza sull'onda di quel sabato di gloria è il compito del prossimo mese. Di fronte ci sono sei partite in trenta giorni con quattro scontri diretti, di cui tre al Picco. Fiorentina al Franchi, poi Parma, Benevento e Cagliari. In mezzo la Juventus all'Allianz Arena e l'Atalanta al Gewiss Stadium.

Il Cagliari di febbraio. Già il prossimo turno è di quelli che possono lasciare il segno in zona retrocessione: oltre a Fiorentina-Spezia si giocano anche Cagliari-Torino e Parma-Udinese. E una settimana dopo ecco Spezia-Parma, Crotone-Cagliari e Udinese-Fiorentina. Il Cagliari, che oggi è la terzultima, si gioca in pratica mezza salvezza entro febbraio. Squadra che offre un bel gioco e pare in forma, ma che viene da una terrificante striscia di un punto in 8 partite.



Quota salvezza. La quota salvezza, prudenzialmente, rimane ad oggi tra 38 e 40 punti. Interessante lo studio settimanale del CIES Football Observatory, che ha provato a stilare una proiezione della classifica finale dei maggiori campionati europei. Il criterio usato si basa sulle statistiche di tiro (effettuati e concessi) in porta e da dentro l'area di rigore, il possesso palla e la capacità di stazionare nel terzo di campo degli avversari. Il tentativo è di capire se una posizione di classifica odierna sia in effetti uno specchio poco fedele della qualità del gioco e quindi passibile di essere rivoluzionata entro la fine del campionato.

Secondo l'agenzia sono comunque Crotone, Cagliari e Parma - in ordine dall'ultima alla terzultima - le tre squadre che rischiano maggiormente in Italia. Subito sopra ecco Torino, Genoa e Spezia. Il dato interessante è che tra la prima delle retrocesse (Parma) e l'ultima delle salve (Torino) ci dovrebbero essere ben 11 punti alla fine: 28 contro 39. Lo Spezia è accreditato di 41 punti finali. Particolare da tenere presente: la statistica è creata sulla classifica al 10 febbraio, ovvero prima della partita contro il Milan.

ANDREA BONATTI

15/02/2021 16:33:05