D'Aversa: "Siamo stati superiori, anche sul 2-2 eravamo vivi"

La Spezia - "Siamo stati superiori ma alla fine portiamo a casa solo un punto, con rammarico. Bisogna affrontare le situazioni in maniera diversa, abbiamo creato tanto anche sul 2-1 per cercare di chiuderla e al tempo stesso abbiamo subito gol troppo facili. Avevamo preparato la partita cercando di creare quegli spazi che ci hanno portato ai gol. Al tempo stesso penso che sia il primo che il secondo gol loro ci sono state delle disattenzioni più che per una questione di baricento della squadra. Il forfait di Cornelius? Sull'ultimo tiro del riscaldamento ha sentito il flessore. Quando le annate nascono storte, succede anche questo. Ma anche sul 2-2 eravamo vivi, i ragazzi sono andati ancora a cercare di vincere la partita. Sia con l'Udinese sia oggi, siamo stati in campo. Sono tornato non pensando alla carriera personale, ma ragionando sul lavoro che avevo fatto qui per quattro anni: il motivo per cui sono qui è perché questa squadra è viva".

Redazione

27/02/2021 17:40:47