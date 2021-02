Anche Mentana ammirato: “Il migliore è entrato in campo a partita finita: è il tecnico Italiano”

La Spezia - Notoriamente tifoso dell’Inter, anche Enrico Mentana questa sera era tra gli spettatori televisivi di Spezia-Milan. Il successo degli aquilotti facilità la corsa allo scudetto dei nerazzurri, ma il post del direttore del telegiornale di La7 celebra la squadra bianca. “ Stasera per la prima volta ho visto una partita in cui il migliore in campo è entrato in campo solo dopo il fischio finale.

(Spiego ai non sportivi: l'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano)”, scrive poco dopo il fischio finale. Noi però aggiungiamo la grande capacità di una squadra di fare tutto ciò che gli viene chiesto. E forse anche qualcosa di più.

A.BO.

14/02/2021 01:14:24