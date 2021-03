"Non mollate!", i tifosi caricano lo Spezia sulla via del Picco

La Spezia - Immagini che riportano allo scorso agosto, quando i tifosi si radunarono proprio a quell'incrocio, tra Via XX Settembre e Viale Italia, per caricare la squadra in vista del ritorno della semifinale play-off. Il giorno della rimonta nei confronti del Chievo in cui un bel pezzo di serie A fu conquistato. Oggi un gruppo, certamente molto meno nutrito delle centinaia di allora, prova a lanciare lo stesso messaggio allo Spezia che tra poche decine di minuti affronta il Cagliari.

Una sfida importante, una sorta di palla set per gli aquilotti che con una vittoria potrebbero fare uno scatto pesante in ottica salvezza visto i risultati di Genoa-Parma e Crotone-Bologna. Una trentina di anime ha sfidato il vento gelido di oggi per mostrare uno striscione "Non mollate!" e lanciare qualche coro nei confronti del gruppo che è transitato dall'arteria lungomare per raggiungere lo stadio Picco.

