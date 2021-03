Alberto Turini nuovo coordinatore di La Spezia Popolare

La Spezia - Alberto Turini è il nuovo coordinatore comunale di La Spezia Popolare. “Proseguiamo con entusiasmo il nostro percorso civico, l’ obiettivo di La Spezia Popolare resta sempre lo stesso: diventare sempre di più un punto di riferimento in grado di far lavorare per il bene comune anche sensibilità politiche diverse – annuncia il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa – è con grande piacere comunicare che l’amico Alberto Turini, sarà il coordinatore comunale del nostro movimento, un segnale che mostra come il nostro contenitore civico sia una risposta concreta alle necessità della nostra città”.



“Ringrazio l'amico Alberto per aver dato la disponibilità a proseguire il lavoro che abbiamo iniziato parecchi anni fa, a lui il compito di rilanciare il movimento in vista delle prossime elezioni e aggregare anche sensibilità diverse – prosegue il leader dei popolari e neo sottosegretario alla sanità – oltre ad essere uno stimato e conosciuto commercialista, Alberto Turini conosce la politica e la macchina amministrativa avendo fatto il Consigliere comunale a Spezia per ben dieci anni. Sono certo che saprà fare crescere il nostro movimento e fondamentale sarà il contributo che La Spezia Popolare porterà all’amministrazione comunale”.

Redazione

01/03/2021 17:56:14