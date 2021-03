Quattro persone dentro il bar, disposta chiusura per cinque giorni

La Spezia - Nel corso della serata di ieri, la centrale operativa della Questura della Spezia riceveva più segnalazioni dalla cittadinanza sulla presenza di alcuni avventori all’interno di un esercizio pubblico di via Gramsci, in violazione della normativa anticontagio. Intervenuta sul posto la volante di zona, gli operatori appuravano che, sebbene l’attività risultasse chiusa dall’esterno, al suo interno erano presenti quattro persone, due uomini e due donne, alcune di esse intente a consumare alcune bevande, sedute al tavolo. All’interno del locale venivano identificati i tre avventori, due donne, una italiana e una rumena, di 24 e 27 anni e un uomo italiano di 42 anni, ai quali veniva applicata la sanzione di 400 euro. Veniva altresì sanzionato il titolare del bar, con conseguente applicazione dell’obbligo di chiusura dell’esercizio per giorni cinque. A quell’ora il locale avrebbe potuto effettuare solo servizio di asporto e delivery, nemmeno durante il giorno avrebbe potuto effettuare servizio al tavolo, essendo vigente la normativa applicabile alla zona arancione.

Redazione

23/03/2021 13:23:25