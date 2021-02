La Spezia - Sono 27 i nuovi positivi al Covid-19 nello Spezzino e 266 in tutta la Regione a fronte dei 2.768 tamponi molecolari effettuati e 1.781 tamponi antigenici. Nel dettaglio la Spezia è la città dove si sono registrati meno nuovi casi, mentre le province con il più alto numero di positivi sono Imperia (90) e Savona (81). In provincia di Genova i nuovi positivi sono 68.

Il numero totale dei positivi, in provincia, è di 724 su un totale di 5.792. Nel dettaglio a Savona i positivi sono 1.001, a Imperia 1.138, a Genova 2.612. Sono in attesa di verifica, in tutta la Regione, 192 persone.

Sale anche il numero delle vittime in Liguria: sono 4 le vittime segnate dal bollettino di oggi, che contiene l'aggiornamento delle schede decessi. Una di queste è una donna di 72 anni spirata al San Bartolomeo di Sarzana. In provincia dall'inizio della pandemia il Covid-19 ha mietuto 385 vite. Il totale, su tutta la regione, è di 3.573 persone uccise dal virus.



Per quanto riguarda le ospedalizzazioni: ra la Spezia e Sarzana sono 95 le persone ricoverate cinque di queste sono in Terapia intensiva al San Bartolomeo. Rispetto a ieri gli i ricoveri sono scesi di 4 unità. Sei sono le persone che sono ricoverate al Sant'Andrea. A livello regionale si registrano 8 ricoveri in più rispetto alla giornata di ieri. Sono 570 gli ospedalizzati e 54 sono in terapia intensiva. Risultano guarite, ad oggi, 253 persone da inizio pandemia sono 66.409.

Le persone in sorveglianza attiva sono 686 alla Spezia, mentre sono 5.180 nel resto della Liguria.



Prosegue la campagna vaccinale. In provincia della Spezia le vaccinazioni programmate per oggi erano 384, le dosi effettuate dal 27 dicembre sono 11.817 e sono 4.059 le secondi dosi di vaccino somministrate. La Regione Liguria da fonte governativa ha ricevuto 147.950 dosi e ne ha somministrate 101.284. La percentuale dei vaccini somministrati su quelli consegnati è pari al 68 per cento.





REDAZIONE

21/02/2021 17:27:52