La Spezia - Su disposizione del Tribunale di Genova, gli agenti dell'Anticrimine della Questura della Spezia hanno sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale, un 47enne italiano residente nel capoluogo. L’uomo, nullafacente, senza fissa dimora e dedito all’assunzione costante di bevande alcoliche, si manifesta nella provincia spezzina dal 1999, caratterizzandosi, sin dal principio, per la frequentazione di soggetti pregiudicati o dediti all’abuso sistematico di sostanze alcoliche o stupefacenti e per i comportamenti aggressivi posti in essere nei confronti delle Forze dell’Ordine, oltre che per gli atteggiamenti molesti indirizzati nei confronti dei concittadini in vari contesti.



Il suo stile di vita e la sua personalità sono culminati nella consumazione di molteplici reati contro il patrimonio, perpetrati con modalità tali da disvelarne l’indole fortemente aggressiva, non avendo, lo stesso, esitato a commettere tali fatti anche mediante violenza sulle persone. L'uomo, evidenziatosi penalmente già dal 1998, ha inanellato una serie di reati quali furto, tentata rapina, ricettazione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, nonché molteplici violazioni dei fogli di via emessi di volta in volta da vari Questori della Liguria e della Toscana. Molteplici sono altresì le condanne per violazione delle misure di prevenzione emesse nei suoi confronti dal Questore della Spezia, sin dal 2000.



Gli ultimi fatti, per i quali è stato arrestato, risalgono a novembre e dicembre dello scorso anno, quando si è reso responsabile di ben tre episodi di furto all’interno di esercizi commerciali nel capoluogo. Il coinvolgimento in nuovi episodi criminosi, anche recentissimi, analoghi a quelli per i quali era già stato sottoposto a misure cautelari e condannato, hanno determinato il giudice a disporre l’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di 18 mesi, rilevando la persistente e attuale pericolosità sociale dell’uomo, recidivo specifico. Nella prima mattinata di ieri personale della Divisione Anticrimine della Questura spezzina, che ha curato la complessa istruttoria della proposta di applicazione della misura di prevenzione all’Ag, ha rintracciato il destinatario e provveduto a notificargli il decreto emesso dal Tribunale di Genova, che contiene le ulteriori prescrizioni dell’obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura con cadenza trisettimanale, di non detenere o portare armi e di darsi alla ricerca di un lavoro e una dimora. In caso di violazione, il prevenuto sarà deferito ai sensi dell’art.75 Codice Antimafia, che prevede l’arresto da tre mesi ad un anno.

Redazione

03/03/2021 10:30:56