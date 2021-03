E' morto Giorgio Gilli, fu capoborgata del Cadimare

La Spezia - La Spezia piange Giorgio Gilli, deceduto ieri all'ospedale Sant'Andrea. Personaggio conosciuto nell'ambito sportivo spezzino per aver giocato come portiere dilettante nella formazione del Pegazzano negli anni '60 e successìvamente per qualche anno fu capo borgata del Cadimare al Palio del Golfo. Era persona ben voluta da tutti quelli che lo conoscevano soprattutto per il suo cuore ed altruismo. I funerali si svolgeranno venerdi 5 marzo pressoo la chiesa di Cadimare alle 10:30. Le condoglianze della nostra redazione alla famiglia.

Redazione

04/03/2021 10:17:06