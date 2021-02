La Spezia - Ieri pomeriggio, nell’ambito dei controlli interforze che hanno visto impegnata la squadra amministrativa della Questura, il personale della Guardia di finanza e dell’Asl 5, sono stati controllati, con lo scopo prioritario di evitare gli assembramenti, alcuni pubblici esercizi del centro storico.

Uno di questi, una rosticceria di Via Firenze, veniva chiuso dall’Asl che ha contestato gravi carenze igienico-sanitarie e sanzionato per la non corretta tenuta delle apparecchiature frigorifere e alla conseguente cattiva conservazione degli alimenti, per un ammontare di 2.000 euro.

La squadra amministrativa della Questura ha sanzionato l’esercente per un importo di 400 euro per non aver affisso il cartello riportante il numero massimo delle persone ammesse nel negozio. Mentre la Guardia di finanza procedeva per la mancata emissione di scontrini fiscali ai clienti che stavano uscendo dal locale proprio all’arrivo dei controlli.

Mancata emissione di scontrini fiscali contestata anche a un altro esercizio della vicina Piazza Brin, già all’attenzione per la vendita di alcolici, peraltro disordinatamente stoccati in grandi quantità, all’origine di assembramenti esterni specie nel fine settimana.

Contestata inoltre una sanzione amministrativa ad un cliente, che consumava una bevanda da asporto nelle adiacenze del punto di acquisto.



Altri controlli interforze, condotti anche da pattuglie di Carabinieri e Polizia locale, hanno interessato la zona dello shopping, con la verifica delle autocertificazioni sugli spostamenti e l’attività di sensibilizzazione e informazione sul rispetto della normativa anti contagio e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

La Polizia di Stato ha intensificato l’attività di prevenzione e repressione come sempre nel fine settimana, in tutto l’ambito provinciale. Questura, Commissariato di Sarzana e Specialità, nelle ultime 24 ore, hanno identificato 281 persone sul posto, controllato 82 veicoli contestando 40 violazioni al Codice della strada.

Redazione

20/02/2021 16:07:43