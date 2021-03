C'è un 58enne tra le due vittime odierne a Sarzana

La Spezia - Ci sono due vittime a Sarzana correlate al Covid nel bollettino del 19 marzo 2021. Si tratta di un 58enne e di un 89enne che portano il totale spezzino a 409 da inizio pandemia. Altri tre i decessi in Liguria, tra Sanremo e Imperia, portano il totale della regione a 3.785.



Ospedalizzati. Si spiega così il calo dei ricoveri nell'ASL5, che scende appunto di due unità. Con il Sant'Andrea della Spezia Covid-free, a Sarzana rimangono in cura 68 pazienti di cui 7 in terapia intensiva. Oggi purtroppo cresce il dato complessivo della regione (+10), che conta 641 ospedalizzati di cui 63 gravi. E' in particolare l'ASL2 (+9) a segnare il passo insieme al San Martino (+7). In calo ASL1 (-2), ASL3 (-1) e ASL4 (-1), stazionari Evangelico, Galliera e Gaslini.



Positivi. Sono 427 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.618 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.925 tamponi antigenici rapidi. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata: Imperia 68, Savona 126, Genova 202 e La Spezia 31. Nessun positivo non riconducibile alla residenza in Liguria.

Il totale degli attualmente positivi conosciuti è di 6.360, così suddivisi: Savona 1.153, La Spezia 815, Imperia 867, Genova 3.178: I residenti fuori regione o all'estero sono 125 e ci sono 222 tamponi in fase di verifica.



Guariti*. Sono in totale 74.156, grazie ai 396 in più registrati oggi.



Sorveglianza attiva. Ci sono 5.722 persone, così suddivise: ASL1 1.185, ASL2 1.368, ASL3 2.074, ASL4 455 e ASL5 640.



Vaccini. Sono 300.920 quelli consegnati ad oggi e 207.631 quelli somministrati, pari al 69%. Da sottolineare che il numero delle vaccinazioni AstraZeneca somministrate è falsato in quanto le vaccinazioni sono ripartite alle 15 di oggi e il bollettino viene chiuso alle 16.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

REDAZIONE

19/03/2021 17:21:50