Bici contro auto, 76enne ricoverata al Sant'Andrea

La Spezia - Ha riportato un trauma cranico commotivo e altri traumi al bacino e agli arti inferiori la donna di 76 anni che per cause ancora da ricostruire è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Ceparana. La donna, che viaggiava su una bicicletta ha infatti avuto la peggio nello scontro con un'auto. I primi soccorsi sono stati prestati sul posto dall'automedica Delta 1 del 118 con medico e infermiere e ambulanza P.A.Ceparana. Subito dopo è stata trasportata alla Shock Room dell'Ospedale S.Andrea di La Spezia.





28/02/2021 13:40:22