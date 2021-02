Allerta gialla: frane a Biassa e Pegazzano, allagamenti diffusi

La Spezia - Una frana a Biassa e il borgo diventa accessibile solo dalla Litoranea, poi allagamenti diffusi in diverse zone della città. Sono gli effetti dell'ondata di maltempo di questa notte, in allerta gialla, che proseguirà fino a oggi pomeriggio.

A destare particolare attenzione è la frana che si è verificata per accedere all'abitato di Biassa. Lo smottamento è avvenuto nella parte di collegamento dal quartiere di Pegazzano dove, tra l'altro, in Via di Murlo alcuni automobilisti hanno notato un'altra frana di minore entità.



Presenti in tutti questi interventi la Polizia locale della Spezia. Gli agenti sono al lavoro per garantire la viabilità e assistere i cittadini alle prese con gli effetti di pioggia e allagamenti.

Alcune pattuglie sono impegnati, assieme ai tecnici del Comune, per alcuni chiusini che si sono tappati. In Via Antoniana proprio per questa condizione si è allagata. Nella notte poi, in Piazzale Boito sono saltati dei chiusini e per la presenza di un importante snodo viaiblistico sono rimasti di pattuglia, per tutta la notte, la Polizia di Stato poi raggiunta dalla Municipale.



Passate le 8 la furia del maltempo ha cominciato a placarsi e non sono mancati altri interventi di monitoraggio in centro città. Passata la pioggia è ripartito il tran tran della città.



REDAZIONE

10/02/2021 09:00:05