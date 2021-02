La Liguria si conferma la regione più anziana d’Italia: in otto anni persi ben 46mila abitanti

La Spezia - La notizia di per sè non ci dovrebbe sorprendere, semmai confermare qualcosa di conosciuto: la Liguria si conferma ancora una volta la regione più anziana d’Italia. A ribadirlo è l'Istat che sciorina i numeri definitivi secondo i quali praticamente una persona su tre (il 28,7%) ha più di 64 anni: nessuno come i liguri, insomma, che rispetto al 2013 sono 46mila in meno. Un dato che chiarisce come nemmeno i flussi degli stranieri che ormai non riescono più a compensare il saldo demografico. È quanto emerge dai dati definitivi del censimento permanente della popolazione svolto da Istat nel periodo compreso fra il 2018 e nel 2019, il primo dopo l’abbandono del metodo della rilevazione diretta applicato per l’ultima volta nel 2011. L’età media è di 48,7 anni (contro i 45,2 dell’Italia) e gli under 40 sono solo il 33,8% (media nazionale sfiora il 40%). I bambini con meno di 10 anni sono il 12,9% in meno rispetto al 2011, cresce tuttavia la fascia 20-29 anni (+3,6%).



Savona è la provincia più anziana della regione più anziana e non di poco. Basti pensare che la terza provincia della Liguria presenta un'età media che supera i 49 anni, seguita dalla provincia di Genova. Per le ali, Imperia e La Spezia, i valori degli indicatori di struttura demografica sono meno elevati della media regionale. Il comune più anziano (in Liguria e in Italia) è sempre Fascia, in alta Val Trebbia, che ha un’età media di 66,1 anni ed è anche quello col maggior decremento di popolazione dal 2011 (-35%). Il comune più giovane è Ortovero, in provincia di Savona, con un’età media di 43,3 anni. Rimane sempre molto significativo lo spopolamento dell’entroterra a favore del capoluogo: più della metà dei residenti sono concentrati nella provincia di Genova, dove la densità abitativa nell’arco di otto anni sale da 1.765 a 2.574 abitanti per chilometro quadrato.



Il censimento del 2019 ha registrato nella regione 1.524.826 residenti, cioè 8.154 unità in meno dell’anno prima (-5,3 per mille). La popolazione straniera rilevata ammonta a 139.509 unità: rispetto al 2011 si registra una crescita di 28.093 unità (+2,9% in media annua). Ma questo incremento non è sufficiente a impedire il declino della popolazione complessiva (-45.868 unità) trainato da una forte contrazione della componente autoctona (-73.961 abitanti). E poi pure gli stranieri, metà dei quali sono a Genova (oltre 71mila, cioè il 51% del totale) stanno invecchiando. Sempre a proposito di stranieri a Imperia sono 24.892 (17,8%), a Savona 23.142 (6,6%), alla Spezia 19.987 (14,3%). Nel 2019 meno della metà (45,0%) degli stranieri residenti in Liguria proviene dall’Europa, il 21,3% è originario di un paese africano, mentre i cittadini di America e Asia rappresentano, rispettivamente, il 20,7% e il 12,9% del totale.



Interessanti anche i dati sul lavoro. La forza lavoro è aumentata del 2,6% ma solo perché sono aumentate le persone in cerca di un’occupazione (+38%), soprattutto tra i maschi (+43,5%). Gli occupati sono in calo dello 0,4% sul precedente censimento. Lo squilibrio di genere permane in Liguria, anche se meno ampio rispetto a quello che si registra a livello nazionale. Nel 2019, il gap di genere del tasso di attività (43,7% per le donne e 58,9% per gli uomini) è di 15 punti, la stessa distanza si registra tra il tasso di occupazione delle donne (38,4%) e quello degli uomini (53,5%), mentre il tasso di disoccupazione delle donne (12,2%) supera di 3 punti il corrispondente valore dei maschi (9,2%). A livello nazionale, il gap di genere è di 17 punti sia per il tasso di attività che per quello di occupazione e si ferma a quattro punti per il tasso di disoccupazione.

Redazione

17/02/2021 09:24:03