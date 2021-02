I circoli Arci spezzini rischiano di chiudere, parte una campagna per raccogliere fondi e sostenerli

- Un appello accorato per salvare i 27 circoli Arci presenti in provincia della Spezia, perché per loro non sono previsti particolari ristori. Per questo motivo su Gofundme è partita la campagna di sostegno annunciata da Arci La Spezia. In una nota si legge: “Sono 27, sono sparsi nei comuni di La Spezia, Lerici, Levanto, Deiva Marina, Riccò del Golfo, Bolano, Follo, Serò. Il più piccolo ha 50 Soci e è ricavato nei locali di un ex asilo, il più grande sembra un locale di Berlino. In molti di loro è possibile trascorrere un pomeriggio serenamente magari giocando a carte o bevendo un caffè, in altri si va ad ascoltare musica punk. Alcuni hanno organizzato mostre di arte contemporanea, altri tornei di bocce, tutti si sono impegnati nella solidarietà attiva: consegnando la spesa a domicilio durante l’epidemia, talvolta nel proprio quartiere, altre volte nei più lontani angoli del mondo”.“Questi sono i circoli Arci della Spezia e oggi rischiano di non riaprire mai più - prosegue la nota -. Nonostante ci fossimo impegnati a sanificare i nostri spazi e ad adottare tutte le misure anti covid previste dalla normativa vigente, siamo chiusi da molti mesi, senza ristori e ormai indebitati per continuare a pagare affitti , utenze e imposte tra cui la Tari”.“Quanto raccolto sarà la forma di ristoro verso i Circoli voluta da chi crede alla loro funzione culturale, ricreativa e sociale - conclude la nota -. L’emergenza finirà e ci sarà bisogno di ricostruire la socialità, ci sarà bisogno di più Arci… Dona ora, con il tuo sostegno possiamo ripartire"Clicca qui per sostenere i circoli spezzini.(foto: repertorio)