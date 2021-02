Asl 5, il calendario delle vaccinazioni sino al 18 febbraio

La Spezia - Asl 5 e Comuni della provincia ribadiscono che ha avuto inizio la campagna vaccinale Covid-19 a favore degli over 80.

In particolare, già nei primi giorni di gennaio gli over 80 della provincia della Spezia hanno ricevuto una lettera a firma del sindaco del loro Comune di residenza e del direttore generale di Asl 5 con l’invito ad aderire alla campagna vaccinale anti Covid-19.

Gli ultraottantenni che hanno aderito all’invito, hanno comunicato la loro accettazione e, tra le 28 sedi proposte, scelto la più prossima, quella per loro più facile da raggiungere.



Queste persone non dovranno prenotare attraverso il Cup o il medico di famiglia o le altre modalità messe a disposizione da Regione Liguria, perché già inserite nei programmi di vaccinazione di Asl 5 e saranno direttamente contattate da Asl 5 e/o dal loro Comune di residenza per fissare il giorno e l’ora della vaccinazione: dovranno presentarsi all’appuntamento vaccinale con la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento valido.

Al momento dell’accoglienza, il medico dell’equipe di Asl 5 chiederà il consenso e la storia clinica alla persona da vaccinare.

Dopo la somministrazione del vaccino, sarà richiesto di permanere almeno 15-20 minuti nell’ambulatorio, per il monitoraggio di eventuali effetti collaterali.

Al termine del trattamento, il personale Asl 5 rilascerà un certificato di vaccinazione con il giorno della prima somministrazione e l’indicazione dell’appuntamento per la somministrazione successiva (dopo almeno 21 giorni).

Si chiede cortesemente di comunicare anche al proprio medico di medicina generale (medico di famiglia) la decisione di sottoporsi al vaccino contro il Covid 19 e, in caso di controindicazioni, di informare preventivamente il Comune o Asl 5 all’indirizzo di posta elettronica: vaccinicovid80@asl5.liguria.it



Di seguito il calendario delle vaccinazioni già programmate nelle 28 sedi proposte.

L’accesso è su chiamata diretta di Asl 5 e/o Comune di appartenenza.





Le vaccinazioni già svolte o da svolgere



12 febbraio

Riccò del Golfo -Via Aurelia 150 c/o Centro Diurno



13 febbraio

Bonassola - Via Beverino 1 - c/o Palazzo Comunale



14 febbraio

Pignone - Via Casale 89 c/o Croce Verde



15 febbraio

Framura - Ravecca - c/o Ostello "Perla del Levante" ex Scuola Elementare

Sarzana - Via Paci 1 c/o Distretto 19 - sede ASL5



16 febbraio

La Spezia - Via del Canaletto 100 – c/o ex Fitram



17 febbraio

Ameglia - Fiumaretta – Via Maestà 30 (Comune di Ameglia)

Luni - Caffaggiola c/o Oratorio della Parrocchia Preziosissimo Sangue



18 febbraio

Ceparana - Via Fermi 6 - c/o Centro Sociale POLS



In programmazione

Arcola - Via Porcareda-c/o Scuola Maggiani adiacente Polizia Locale

Beverino - Padivarma - Via Aurelia Sud 3 - sede ASL5

Brugnato - Via Martiri di Nassyria c/o Distretto 17 – sede ASL5

Carrodano - Mattarana - Via P. Togliatti - c/o ambulatorio medico ex scuole

Carrodano - Piazza 25 Gennaio 12 - c/o Palazzo Municipale

Castelnuovo Magra - Via Carbonara 32 – c/o Centro Sociale

Corniglia - Via alla Stazione - c/o ambulatorio medico

Deiva Marina - Piazza Carniglia - c/o ambulatori medico

Lerici - San Terenzo Via Milano -c/o Palestra Scuola Mantegazza

Levanto - Via N.S. della Guardia - c/o Presidio San Nicolò - sede ASL5

Manarola - Piazza della Chiesa - c/o Oratorio

Monterosso al Mare - Piazza Garibaldi 35 – c/o Palazzo Municipale

Pieve di Zignago - Piazza IV Novembre 2, c/o Palazzo Municipale

Portovenere - Le Grazie- Via Libertà 2 c/o A.S.D. "Forza e Coraggio"

Riomaggiore - Via Telemaco Signorini - c/o Palestra Comunale

Riomaggiore -Volastra - Via Montello - c/o ambulatorio medico

Santo Stefano Magra - Via Carlo Vaccari 47 - c/o Opificio calibratura- Area Vaccari -

Sesta Godano - Via Zeri 7 c/o ambulatorio medico

Vernazza -Via Gavino 5 c/o ambulatorio medico

Redazione

15/02/2021 14:35:35