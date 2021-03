Lerici, lungomare chiuso al traffico nei festivi

Golfo dei Poeti - In lungomare di Lerici, soprattutto quando arriva la bella stagione, è tra le mete più gettonate per una bella passeggiata. Così da Palazzo civico arriva un'ordinanza perché le sgambate tra Lerici e San Terenzo si svolgano con i giusti spazi di sicurezza, vista l'emergenza sanitaria in corso; in altre parole, torna la chiusura di metà carreggiata per dare più spazio ai pedoni. In particolare, il provvedimento dispone dal 21 marzo prossimo, fino alla revoca dell'ordinanza, il divieto di circolazione sul lungomare nei giorni festivi dalle 14.00 alle 18.00 per tutti i veicoli nel tratto compreso tra Via Biaggini a Lerici e l'inizio di Via Mantegazza a San Terenzo; eccezion fatta per i residenti all'interno del tratto nonché per i clienti delle strutture ricettive insistenti sul medesimo segmento. L'efficacia del provvedimento sarà sospesa in caso di pioggia o di decretazione di zona rossa.



L'ordinanza dispone altresì il divieto di sosta lungo tutta Via Biaggini eccezion fatta per i posteggi assegnati agli hotel del lungomare, mentre all'Hotel San Terenzo vengono assegnati i parcheggi lato monte. Divieto di sosta anche nel tratto di Via Biaggini prospicente l'hotel Shelley Delle Palme, “in particolare l'area adibita a parcheggio motocicli”, che diventa “area di manovra, secondo le prescrizioni della segnaletica in opera”.



Gli autorizzati a transitare possono farlo ma a passo d'uomo, cioè non oltre i 10 chilometri all'ora. I residenti il località Lido e Venere Azzurra nonché ai clienti degli hotel situati lungo il percorso interessato dall'ordinanza, potranno scorrere in direzione Lerici-San Terenzo con obbligo di svolta a destra in Via Biaggini II Traversa. I veicoli del clienti dell'Hotel San Terenzo e dei residenti in località Venere interessati, potranno scorrere con doppio senso di marcia tra Colombo e Via Biaggini II Traversa.



Le regole per l'area destinata ai pedoni: la semi carreggiata è per chi va da Lerici a San Terenzo, la passeggiata è per quelli che procedono in direzione opposta. Ovviamente da rispettare la distanza interpersonale di un metro. Vietata la fruizione a persone sui pattini, biciclette, monopattini, ritenendo Palazzo civico potenzialmente rischiosa questo tipo di promiscuità. In caso di pioggia l'ordinanza sarà temporaneamente sospesa.

N. R.

18/03/2021 22:13:30