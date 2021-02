Addio alla Linetta, la sua focaccia un'istituzione

Golfo dei Poeti - San Terenzo in lutto per la scomparsa della Linetta, un'istituzione per tutto il paese e oltre. Il suo nome è storicamente associato a una delle focacce più apprezzate e conosciute della zona, tanto da ritrovarsi costantemente nelle guide e nei suggerimenti online come imperdibile prelibatezza santerenzina. Focaccia naturalmente prodotta le Panificio Rizzoli di Via Garibaldi, avviato negli anni Sessanta dal marito Rino e oggi condotto dalla figlia Barbara, di fronte al quale non è raro vedere lunghe code di residenti e turisti che attendono di riempire la sporta, senza dimenticare la specialità più famosa.

