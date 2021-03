Quote scontate, la vittoria dello Spezia considerata un miracolo

Fuori provincia - Per la SNAI un 3-0 paga meno di un 1-0. Secondo i bookmaker è più facile che la Juventus dilaghi contro lo Spezia martedì sera piuttosto che accontentarsi di un successo di misura. Ecco qua: il 4-0 per gli uomini di Pirlo paga 11 volte la posta, lo 0-1 per gli aquilotti paga 30 volte e l'1-2 paga 33 volte. Questa la difficoltà sulla carta del match tra il club con il monte ingaggi più alto della serie A e quello meno spendaccione.

REDAZIONE

01/03/2021 10:31:16