In questo edificio nel cuore di Milano si compie il destino dello Spezia

Fuori provincia - Nel cuore di Milano si decide il futuro dello Spezia Calcio. In queste ore i locali di Grimaldi Studio Legale, in Corso Europa 12, dovrebbero diventare il teatro della cessione del pacchetto di maggioranza dello Spezia Calcio srl dopo 13 anni. Tutto lascia presagire come si sia agli sgoccioli dell'epoca di Gabriele Volpi, l'imprenditore che nel 2008 rilevò il club dal fallimento portandolo a vivere anni di straordinaria crescita, culminati con la promozione in serie A dell'agosto 2020. Un passaggio in ogni caso epocale, che arriva a metà di una stagione in cui la squadra è in piena corsa per la salvezza.

Un passaggio che apre le porte all'incognito e porta con sé grandi speranze che il periodo d'oro possa continuare. E magari conoscere nuovo impulso. Per la prima volta, in 115 anni di storia, il club bianco finirà in mano straniere. Sarà la sesta realtà a stelle e strisce del massimo campionato italiano. Il nuovo proprietario in pectore è il finanziere Robert Michael Platek, 56 anni, che dovrebbe essere in Italia di persona per chiudere l'affare. Fino ad oggi non sono arrivate richieste di accredito, ma non si esclude che sabato sera possa essere al Picco per assistere alla partita contro il Milan se arrivasse la fumata bianca già oggi. Anche se, a quanto trapela del suo modus operandi, la sua presenza nel Vecchio Continente sarà saltuaria.

Forte l'interesse mediatico. Già da questa mattina una troupe di Sky Sport stazione in zona San Babila per documentare l'evento. Lo studio Grimaldi ha esperienza di transazioni internazionali, anche nel mondo del calcio. Ha infatti recentemente curato la cessione delle quote del Pisa Calcio ad un altro americano, il "lericino" Alexander Knaster. Alla Spezia intanto è attesa tra i tifosi per l'esito della giornata che si preannuncia decisiva. Un'attesa che si fa trepidante nei corridoi del Ferdeghini-Intels, dove dipendenti e tecnici aspettano conferme dopo aver appreso solo dai media della trattativa. Il passaggio dovrebbe in ogni caso essere morbido e non prevedere sconvolgimenti del quadro operativo della società. Almeno nel breve periodo.

ANDREA BONATTI

10/02/2021 16:27:15