Criscitiello vede il Parma spacciato: "Spezia, attenzione alle illusioni"

Fuori provincia - "Attenzione alle illusioni dello Spezia. Servono ancora 15 punti ad Italiano". Riflessione sulla corsa salvezza per Michele Criscitiello, fondatore di Sportitalia e conosciuto giornalista sportivo. Un tweet per inquadrare la zona calda della classifica in serie A che contiene un ammonimento alla piazza spezzina. "Il Parma pensa di esonerare D’Aversa (un errore tornare) ma dopo aver sbagliato le sessioni di calciomercato c’è poco da fare. La strada è segnata: Torino o Cagliari per la A", scrive Criscitiello.

REDAZIONE

16/02/2021 11:08:43