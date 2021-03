Vaccino Astrazeneca, l’Aifa dispone la sospensione del lotto ABV2856

Fuori provincia - Dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi di grave entità, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti Covid-19, l’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema, agenzia del farmaco europea.

Redazione

11/03/2021 14:23:16