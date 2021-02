Medico spezzino di 57 anni deceduto a Pisa per le complicazioni legate al Covid-19

Fuori provincia - Un altro medico, un altro operatore della sanità ha perso la vita dopo aver contratto il coronavirus. Le complicazioni legate al Covid-19 hanno avuto la meglio sul dottor Marco Morale, spezzino di 57 anni che da tempo viveva a Pisa e da 15 anni lavorava nel reparto di Medicina del Noa di Massa.



Dopo aver contratto il coronavirus a inizio dicembre, Morale aveva finito per essere ricoverato a Pisa, dove questa mattina è spirato. La notizia ha provocato profondo dolore e cordoglio in tutto l'ambiente sanitario, dove il medico spezzino era stimato sul piano professionale e umano. Era un esperto della ventilazione non invasiva e delle insufficienze respiratorie. Morale, che lascia una moglie, la madre e la sorella nel profondo dolore, era appassionato di musica ed era un valido sassofonista.



I funerali si svolgeranno lunedì 22 febbraio alle 15 nella cripta di Cristo Re, in Piazza Europa.

REDAZIONE

20/02/2021 18:12:59