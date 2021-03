Cinque Terre - Val di Vara - Enduristi senza targa per non farsi intercettare. Scattano le sanzioni e il blocco dei mezzi. Nelle ultime settimane sono già state elevate 7 provvedimenti di questo genere. L'ultimo intervento dei Carabinieri forestali risale ai giorni scorsi quando hanno intercettato due motociclisti sulla strada provinciale 10 nel territorio comunale di Beverino.

I militari hanno notato la coppia e li hanno seguiti notando che entrambi i mezzi erano sprovvisti di targa. In particolare: i centauri si erano portati sulla strada dedicata alla viabilità ordinaria e provenivano dagli sterrati.



I carabinieri li hanno seguiti e poi si sono fermati in località San Remigio davanti a un bar. A peggiorare la posizione dei motociclisti il fatto che, all'interno dei loro zaini, erano nascoste le targhe identificative dei mezzi. I due quindi sono stati sanzionati per la violazione al codice della strada con contestuale fermo amministrativo dei veicoli per tre mesi. inoltre uno di loro non aveva effettuato la revisione del mezzo e quindi ha subito una ulteriore sanzione e la sospensione del veicolo dalla circolazione



REDAZIONE

08/03/2021 13:10:05